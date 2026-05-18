Amici 25 le pagelle della finale | finale tra ballerini 8 mezzanotte con Cattelan 5

Da dilei.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione finale di Amici 25 si è conclusa con la consueta puntata che ha visto sfidarsi gli allievi nelle diverse discipline. La serata ha regalato momenti di spettacolo e tensione, con un focus particolare sui ballerini, che hanno ottenuto voti variabili nelle valutazioni. Tra i momenti più attesi ci sono stati anche gli interventi di un conduttore televisivo che ha condotto la mezzanotte, mentre i professori e gli insegnanti hanno accompagnato il percorso degli studenti lungo tutto l’anno.

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Si conclude il viaggio di Amici anche per quest’anno. Una bella edizione, che ha visto Maria De Filippi i suoi allievi, professori e insegnanti raggiungere l’ultima tappa con un carico di talento interessante, soprattutto per quanto riguarda i ballerini. Sono stati infatti loro i grandi protagonisti di serata, senza dubbio. Messe da parte le polemiche legate all’anno di studi, in finale dominano sorrisi e complimenti, fatti col cuore anche da chi di solito tende a limitarsi un po’. Angie vs Lorenzo. Voto: 7. Entrano i finalisti ma Maria sottolinea subito come manchi qualcuno. Si tratta di Angie e Lorenzo, immediatamente in sfida per decidere chi dei due verrà eliminato. 🔗 Leggi su Dilei.it

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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