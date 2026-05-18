La finale della venticinquesima edizione di Amici, andata in onda domenica 17 maggio, si è conclusa con uno share di ascolti tra i più bassi di sempre. I dati Auditel completi sono stati pubblicati nelle ultime ore e mostrano che l’evento ha registrato una diminuzione rispetto alle passate stagioni. Lo spettacolo si è svolto come di consueto, con le esibizioni dei concorrenti e le premiazioni, ma l’audience totale si è attestata su numeri inferiori rispetto alle precedenti edizioni.

Si è conclusa domenica 17 maggio la finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di punta di Canale 5. A conquistare la vittoria è stato il cantante Lorenzo Salvetti, protagonista del percorso seguito dalle squadre guidate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Al secondo posto si è classificato il ballerino Alessio Di Ponzio, che ha comunque ottenuto la vittoria nella categoria danza, confermandosi tra i protagonisti più forti di questa edizione. Ascolti finale Amici 2025: i dati Auditel. La puntata finale ha registrato 3.483.000 spettatori, con uno share del 25,9%, nella fascia oraria compresa tra le 21:38 e le 00:50. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 25, finale tra le meno viste di sempre: i dati Auditel completi

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Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

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