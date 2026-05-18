La finale di Amici 25, trasmessa il 17 maggio 2026, ha visto un ascolto di circa 3,48 milioni di persone e uno share del 25,9 per cento. Nonostante la vittoria, la puntata si è distinta per aver raggiunto i numeri più bassi di questa edizione, segnando un record negativo. La serata ha coinvolto un pubblico consistente, ma i dati di ascolto sono risultati inferiori rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione ha mostrato un calo di pubblico rispetto alle aspettative.

La finale di Amici 25, andata in onda il 17 maggio 2026, ha registrato 3. 483. 000 spettatori e un 25,9% di share. Nonostante la vittoria della serata, questo dato rappresenta il minimo storico per il programma. La situazione desta preoccupazione per il futuro del talent show di Maria De Filippi. Alessio Di Ponzio vince il circuito ballo ad Amici 25 Un risultato sorprendente per Canale 5. Nonostante il 25,9% di share, il numero di spettatori è il più basso mai registrato nella storia di Amici. Questo risultato ha suscitato interrogativi sulla capacità del programma di attrarre il pubblico. La vittoria della serata non riesce a nascondere il calo significativo rispetto alle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, finale amara per Maria De Filippi: vince ma segna il record negativo

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