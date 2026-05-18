Amici 2026 chi è il vincitore Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti si è aggiudicato la vittoria nella stagione 2026 di ‘Amici’, il talent condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La finale si è svolta di recente e il cantante ha ottenuto il primo posto tra i concorrenti in gara. La trasmissione vede ogni anno giovani artisti sfidarsi in prove di canto, ballo e performance artistiche. La vittoria di Salvetti è stata annunciata durante la puntata conclusiva del programma.

Il cantante Lorenzo Salvetti è il vincitore di ‘ Amici ‘ 2026, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella finale dell’edizione numero 25 del programma Mediaset Alessio, invece, ha vinto nella categoria ballo, Emiliano si è aggiudicato il premio della critica, mentre Angie ha ottenuto il premio delle radio. Alessio, vincitore categoria ballo ad Amici 2026 (Foto ufficio stampa) Pier Silvio Berlusconi: “Amici evento di cui siamo orgogliosi”. ‘ Amici ‘ “è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti”. Lo scrive l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in un messaggio a Maria De Filippi dopo la finale del talent che ha realizzato il 25,9% di share con 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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AMICI 25: IL CASO di LORENZO SALVETTI

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