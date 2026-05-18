Amianto in un liceo di Broni nel Pavese | la Procura apre un'inchiesta
La procura ha aperto un’indagine su un liceo nel pavese in merito alla presenza di amianto. Le autorità stanno verificando come sia stato gestito il rischio legato alla sostanza e se siano state rispettate le leggi in vigore. L’indagine riguarda anche eventuali responsabilità di natura penale e amministrativa legate alla tutela degli studenti e del personale scolastico. Al momento non ci sono dettagli su eventuali persone coinvolte o sui risultati dell’indagine.
Si indaga sulla corretta gestione del rischio amianto, il rispetto delle normative vigenti, le eventuali responsabilità penali e amministrative. Intanto la scuola rimane chiusa e 500 studenti seguono le lezioni in Dad, da remoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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