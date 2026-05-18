Amianto in Marina | il sindacato Siulm chiede di essere parte civile

Il sindacato Siulm ha presentato richiesta di costituirsi parte civile in relazione a un procedimento giudiziario che coinvolge diverse unità navali e 17 persone indagate per presunte irregolarità nella gestione dell'amianto. Le indagini si concentrano sulle operazioni di bonifica e sulle eventuali violazioni delle norme di sicurezza. I dettagli sulle unità navali coinvolte e sui soggetti sotto indagine sono stati oggetto di discussione tra le parti, mentre la procedura legale prosegue nel rispetto delle fasi processuali.

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