Amianto in Marina | il sindacato Siulm chiede di essere parte civile
Il sindacato Siulm ha presentato richiesta di costituirsi parte civile in relazione a un procedimento giudiziario che coinvolge diverse unità navali e 17 persone indagate per presunte irregolarità nella gestione dell'amianto. Le indagini si concentrano sulle operazioni di bonifica e sulle eventuali violazioni delle norme di sicurezza. I dettagli sulle unità navali coinvolte e sui soggetti sotto indagine sono stati oggetto di discussione tra le parti, mentre la procedura legale prosegue nel rispetto delle fasi processuali.
? Punti chiave Quali unità navali sono coinvolte nelle irregolarità sulle bonifiche?. Chi sono i 17 indagati per le gestione dell'amianto?. Come influirà la richiesta del sindacato sul processo di ottobre?. Quali rischi sanitari corrono i militari che hanno servito queste navi?.? In Breve Udienza preliminare fissata per il 13 ottobre presso la Procura di La Spezia.. Coinvolte fregate Maestrale, Grecale, Scirocco, Libeccio e il rifornitore Vesuvio.. Indagati 17 soggetti per irregolarità su cacciamine Numana, Milazzo, Gaeta, Sapri, Chioggia, Viareggio, Termoli.. Siulm Marina offre assistenza legale ai militari impattati dalle bonifiche sulla nave Anteo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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