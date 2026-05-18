Ami Paris a Cannes conferma il suo ruolo di protagonista nel mondo del cinema, partecipando per il secondo anno consecutivo come partner de La Semaine de la Critique, la sezione parallela del Festival. Questa manifestazione, alla sua 65ª edizione, si dedica a sostenere registi e talenti emergenti, attirando un ricco parterre di star e personalità del settore. La partecipazione del brand si inserisce in un contesto di grande attenzione per il grande schermo e le nuove promesse cinematografiche.

Dopo la vittoria, nel 2025, di Ratchapoom Boonbunchachoke’s A Useful Ghost, anche quest'anno una giuria internazionale sarà chiamata ad assegnare l’Ami Paris Grand Prix a uno dei sette film in concorso in questa 65ª edizione. «Rinnovare la partnership tra Ami Paris e La Semaine de la Critique per un secondo anno è motivo di orgoglio per la Maison, poiché ci consente sia di sostenere i talenti emergenti sia di creare un legame tra due industrie creative: la moda e il cinema» ha commentato Alexandre Mattiussi, fondatore di Ami Paris. Una collaborazione che lo stesso Mattiussi ha voluto celebrare ospitando a Cannes un pranzo esclusivo, che ha visto la presenza di molti volti noti, tra cui: Isabella Ferrari, Ruth Negga, Alexander Ludwig, Liya Kebede, Félix Lefebvre, Rossy de Palma, Constance Jablonski e Matthias Dandois. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ami Paris a Cannes celebra il grande cinema con un ricco parterre di star

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