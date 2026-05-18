Amhed di Redeyef | al teatro Re Grillo e al Palacongressi lo spettacolo di Giacomo Sferlazzo ed Enzo Mancuso

Al teatro Re Grillo e al Palacongressi si è tenuto uno spettacolo scritto da Giacomo Sferlazzo ed Enzo Mancuso, intitolato “Amhed di Redeyef”. La rappresentazione narra di un viaggio che coinvolge miniere, mare e tematiche legate allo sfruttamento e alla speranza. L’evento ha portato in scena una storia che intende mostrare ai giovani il lato umano delle migrazioni di oggi, attraverso immagini e situazioni che riflettono le sfide e le aspirazioni di chi migra.

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