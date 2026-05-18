Amelia torna Antiquameria | legionari e storia romana al museo

Al museo torna l'esposizione dedicata all'antica Roma, con un focus speciale su Amelia. La mostra presenta una ricostruzione del castrum attraverso le interpretazioni di dieci legionari, e approfondisce le attività di banchieri e scribi dell’epoca. Sono esposti reperti e ricostruzioni che illustrano le diverse figure coinvolte nella vita quotidiana e nell’organizzazione militare di Roma, offrendo ai visitatori un quadro dettagliato di aspetti spesso poco conosciuti della storia romana.

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? Domande chiave Come lavoravano i banchieri e gli scribi nell'antica Roma?. Chi sono i dieci legionari che ricostruiranno il castrum?. Cosa si può scoprire visitando la Domus Romana e la Cisterna?. Perché il rapporto tra Germanico e il potere è ancora attuale?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 17 Alexandro Ascoli presenta dossier su Germanico in pinacoteca.. Sabato 23 Mauro De Nardis e Leopoldo Bruno presentano libro su Caligola.. Domenica 24 maggio dieci legionari ricostruiscono un castrum presso le mura poligonali.. Visite guidate alla Domus Romana e alla Cisterna romana con orari estesi.. Dal 22 al 24 maggio Amelia ospiterà la seconda edizione di Antiquameria, un evento che porterà la storia di Germanico e dell’antica Roma tra le mura poligonali e i giardini d’inverno del museo archeologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amelia, torna Antiquameria: legionari e storia romana al museo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Romania, un prezioso elmo dorato torna al Museo nazionale di storia di Bucarest Visitare la torre romana "nascosta" e le altre attività di aprile al Museo ArcheologicoIl Civico museo archeologico di Milano ha diffuso il programma delle attività previste per il mese di aprile, che include visite guidate tematiche,...