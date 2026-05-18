Secondo un recente studio, il 98% degli italiani considera importante vivere in armonia con l’ambiente e la natura. La relazione tra le persone e il mondo naturale sta diventando sempre più centrale nel modo di pensare e di agire, anche se la connessione richiede ancora di essere approfondita e riscoperta. Mentre cresce la consapevolezza di questa relazione, si osserva anche una complessità crescente nel modo in cui gli italiani si avvicinano e si rapportano con l’ambiente che li circonda.

Roma, 18 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il legame tra gli italiani e la natura si fa sempre più centrale e consapevole, ma anche più complesso: una connessione che genera speranza in un futuro positivo, ma che oggi richiede di essere riscoperta e vissuta in modo più profondo. È un desiderio praticamente unanime: il 98,78% degli italiani intervistati pensa sia importante trovare il modo di vivere in armonia con la natura e di essere più vicini ad essa. Tuttavia, circa 6 italiani su 10 (quota d'accordo 56,53%) sentono la mancanza di un rapporto più vero e interiore, di quella sensazione di sentirsi parte della natura a livello di emozioni e sentimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, italiani e natura: per il 98% è importante essere in armonia con essa

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