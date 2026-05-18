Amarsi Bene | talk dedicato a salute intimità e relazioni firmato Arcigay

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 21 maggio, alle ore 19, al Funky Drop ci sarà  "Amarsi Bene” di Arcigay RC, un talk dedicato a salute, intimità, relazioni e benessere personale e affettivo.L’iniziativa nasce per offrire uno spazio aperto, sicuro e partecipato in cui confrontarsi su temi spesso attraversati da tabù. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pierdavide Carone torna con “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”: un racconto intenso delle relazioni sospeseDa venerdì 17 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”, il nuovo singolo di Pierdavide Carone...

“Donna in Salute – Prevenire e Amarsi”: visite ed esami gratuiti sul lungomare di SalernoUna giornata pensata per informare, sensibilizzare e offrire un piccolo, ma importante contributo al benessere femminile In occasione dell’8 marzo,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web