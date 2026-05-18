Amarsi Bene | talk dedicato a salute intimità e relazioni firmato Arcigay

Giovedì 21 maggio, alle ore 19, al Funky Drop ci sarà "Amarsi Bene” di Arcigay RC, un talk dedicato a salute, intimità, relazioni e benessere personale e affettivo.L’iniziativa nasce per offrire uno spazio aperto, sicuro e partecipato in cui confrontarsi su temi spesso attraversati da tabù. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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