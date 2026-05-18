Alpi proposta di legge | lo stambecco potrebbe diventare cacciabile

In alcune aree delle Alpi, è stata presentata una proposta di legge che potrebbe rendere legalmente cacciabile lo stambecco. La questione nasce dal crescente numero di esemplari presenti nella regione, considerato un problema per la gestione ambientale e agricola. La proposta riguarda le modalità di regolamentazione della caccia e si attende ora il parere delle Regioni, che potranno influenzare le future decisioni sulla tutela della specie. La discussione coinvolge anche aspetti legati alla conservazione e alla sostenibilità dell’ecosistema alpino.

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? Punti chiave Perché la popolazione di stambecchi è diventata un problema gestionale?. Come influirà la decisione delle Regioni sulla sopravvivenza della specie?. Chi deciderà concretamente se permettere gli abbattimenti nelle valli piemontesi?. Quali sono i limiti geografici che proteggeranno gli animali nei parchi?.? In Breve Popolazione di stambecchi cresciuta da poche centinaia a oltre 50mila esemplari nelle Alpi.. Bolzano gestisce già abbattimenti mirati sulla specie dal 1991.. Ispra aveva espresso parere favorevole alla caccia selettiva nel 2013.. Il consigliere Avetta interroga il presidente Cirio sulla posizione della Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpi, proposta di legge: lo stambecco potrebbe diventare cacciabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stambecco cacciabile? Avetta: ‘È un paradosso’ contro il DDL Malan? Domande chiave Perché il DDL Malan minaccia l'identità storica del Gran Paradiso? Chi sono i parlamentari piemontesi chiamati a decidere sulle... La storia dello stambecco alpino: un ramo genetico estinto nelle Alpi del TrentinoUn nuovo studio (che coinvolge anche il Muse) rivela la storia evolutiva e il rapporto con l'ambiente di una popolazione di stambecco alpino vissuta...