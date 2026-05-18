Almeno 9 italiani fermati da Israele blitz contro la nuova Flotilla Tajani | Liberateli subito – La diretta

A largo delle acque di Cipro, i militari israeliani hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla, coinvolte in un'azione di protesta. Secondo quanto riferito, almeno nove italiani si trovavano a bordo delle imbarcazioni fermate. Il ministro degli Esteri ha richiesto la liberazione immediata delle persone coinvolte. L’operazione ha portato all’arresto di vari attivisti provenienti da diversi paesi, mentre la situazione resta sotto monitoraggio.

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