Almeno 9 italiani fermati da Israele blitz contro la nuova Flotilla Tajani | Liberateli subito – La diretta
A largo delle acque di Cipro, i militari israeliani hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla, coinvolte in un'azione di protesta. Secondo quanto riferito, almeno nove italiani si trovavano a bordo delle imbarcazioni fermate. Il ministro degli Esteri ha richiesto la liberazione immediata delle persone coinvolte. L’operazione ha portato all’arresto di vari attivisti provenienti da diversi paesi, mentre la situazione resta sotto monitoraggio.
Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere la Farnesina, «ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf». Secondo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla, «sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8». 🔗 Leggi su Open.online
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