Almanacco del 18-05-2026

Oggi, martedì 31 marzo, il calendario segna il 31° giorno dell'anno. Sono passati 124 giorni dall'inizio del 2026. In questo giorno, si sono verificati vari eventi storici e aggiornamenti quotidiani in diverse aree. L'almanacco fornisce informazioni su ricorrenze, anniversari e fatti accaduti in questa data, offrendo uno sguardo sulle vicende passate e presenti. La giornata prosegue con notizie e aggiornamenti di varia natura, fornendo un quadro complessivo degli avvenimenti di oggi.

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