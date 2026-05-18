Almanacco del 18-05-2026
Oggi, martedì 31 marzo, il calendario segna il 31° giorno dell'anno. Sono passati 124 giorni dall'inizio del 2026. In questo giorno, si sono verificati vari eventi storici e aggiornamenti quotidiani in diverse aree. L'almanacco fornisce informazioni su ricorrenze, anniversari e fatti accaduti in questa data, offrendo uno sguardo sulle vicende passate e presenti. La giornata prosegue con notizie e aggiornamenti di varia natura, fornendo un quadro complessivo degli avvenimenti di oggi.
almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
L'Almanacco del 18 maggio 2026
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