Almanacco 18 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’almanacco del 18 maggio ricorda eventi storici, compleanni di personaggi famosi e fatti significativi che si sono verificati in questa data. Viene anche segnalato il santo del giorno e un proverbio popolare. Tra le notizie del giorno si trovano dettagli su invenzioni importanti e ricorrenze particolari, oltre a episodi notevoli accaduti nel passato. Questa giornata si presenta come un mosaico di fatti e curiosità che spaziano dalla storia alle tradizioni, offrendo uno sguardo completo sugli avvenimenti più rilevanti.

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Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 18 maggio, 138° giorno del calendario gregoriano, mancano 227 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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