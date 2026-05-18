Almanacco 18 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’almanacco del 18 maggio ricorda eventi storici, compleanni di personaggi famosi e fatti significativi che si sono verificati in questa data. Viene anche segnalato il santo del giorno e un proverbio popolare. Tra le notizie del giorno si trovano dettagli su invenzioni importanti e ricorrenze particolari, oltre a episodi notevoli accaduti nel passato. Questa giornata si presenta come un mosaico di fatti e curiosità che spaziano dalla storia alle tradizioni, offrendo uno sguardo completo sugli avvenimenti più rilevanti.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 18 maggio, 138° giorno del calendario gregoriano, mancano 227 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Almanacco | Lunedì 18 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco | Sabato 18 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 14 maggio Il sole sorge alle 05:57 e tramonta alle 20:44. Il culmine è alle 13:21. Durata del giorno quattordici ore e quarantasette minuti. La Luna sorge alle 18:48 co - Facebook facebook
Almanacco | Lunedì 18 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDopo undici anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it
L’almanacco di oggi 16 maggioIl Santo del giorno: Sant’Ubaldo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Nu fare mai lu passu cchiù lengu de l’anca toa. Significato: Non fare mai il passo più lungo della tua gamba. Ingredienti per 4 ... corrieresalentino.it