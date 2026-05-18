Allianz la strategia di Campora | il metodo Kaizen per la crescita

Allianz sta adottando il metodo Kaizen, una filosofia giapponese focalizzata sul miglioramento continuo, per sviluppare le proprie strategie di crescita. Campora, rappresentante dell’azienda, utilizza indicatori e segnali di mercato per cercare di anticipare i trend finanziari. La società ha scelto di integrare questa metodologia nel suo modello di business, puntando su un processo di miglioramento costante. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle iniziative concrete o sui risultati ottenuti fino a questo momento.

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