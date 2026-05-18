Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato la situazione di Allegri e il suo futuro al Milan. Secondo le sue dichiarazioni, è difficile che il club decida di separarsi dall’allenatore per volontà propria. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sulla durata del contratto o sulle eventuali condizioni di uscita. La questione resta aperta, senza che siano stati annunciati cambiamenti imminenti. Le voci sul possibile addio di Allegri continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

Nel pieno del finale di stagione, in Casa Milan non si parla soltanto delle questioni di campo, ma anche e sopratutto di quello che sarà il futuro del club. Tra una qualificazione in Champions League da consolidare e un mercato estivo da pianificare, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fornire dei nuovi dettagli molto importanti su quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri. "Allegri ha un contratto con il Milan e ha firmato tre anni, se non sbaglio, un anno fa quindi gli mancano ancora altri due anni. Ha cifre importanti. Se Allegri ottiene e raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l'obiettivo principale della stagione quindi di fatto non gli si può rimproverare nulla ad Allegri dal punto di vista dei risultati e degli obiettivi raggiunti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ai saluti? Moretto: “Difficile che il Milan si separerà per volontà propria”

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