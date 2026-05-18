Alle Maioliche torna 3D Experience il laboratorio interattivo di stampa in 3D
Sabato 23 maggio si svolgerà nuovamente presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza l’evento “3D Experience”, un laboratorio dedicato alla stampa tridimensionale. Si tratta di un’attività interattiva aperta al pubblico, che permette di esplorare le tecnologie di stampa in 3D attraverso dimostrazioni pratiche. L’evento è organizzato per consentire ai partecipanti di conoscere meglio questa tecnologia, coinvolgendo adulti e bambini in un’esperienza didattica e ludica.
Sabato 23 maggio torna 3D Experience, il laboratorio interattivo di stampa in 3D, al centro commerciale Le Maioliche di Faenza. Dalle 16:00 alle 19:00 sarà possibile avvicinarsi all’universo della stampa in 3D, imparare a creare animali della fattoria e cimentarsi in attività pratiche per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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