Allarme biodiversità | svaniscono 20 milioni di uccelli ogni anno

Ogni anno, circa 20 milioni di uccelli scompaiono da diverse aree del mondo, sollevando preoccupazioni sulla biodiversità. La riduzione delle popolazioni avviene in un contesto in cui si moltiplicano le domande sui rischi per l'equilibrio naturale e sui possibili effetti sulla catena alimentare. Tra le cause principali si segnalano l’uso intensivo di pesticidi che, in particolare, colpisce le specie insettivore. Questi dati sono stati condivisi in rapporti scientifici e studi di settore.

? Domande chiave Come influisce la scomparsa degli uccelli sul costo del nostro cibo?. Perché l'uso dei pesticidi accelera il declino delle specie insettivore?. Quali specie comuni rischiano l'estinzione a causa del cambiamento climatico?. Come può l'agricoltura su piccola scala invertire questo processo?.? In Breve Crollo del 57% degli uccelli nelle zone agricole europee tra il 1980 e oggi.. Uso massiccio di pesticidi colpisce specie insettivore e riduce suoli puliti al 17%.. Anna Staneva di BirdLife Europe segnala fallimento strutturale del modello a monocoltura.. La Nature Restoration Law punta al ripristino del 20% di terre e mari entro 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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