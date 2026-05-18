Allarme Bagnaia | Il polso non va bene Farò nuovi esami

Francesco Bagnaia ha annunciato di avere problemi al polso e di dover affrontare nuovi esami medici. Il pilota ha riferito che il dolore non gli permette di muovere correttamente l’arto e che la situazione richiede ulteriori controlli. La notizia arriva in un momento delicato per la sua stagione, mentre si prepara a tornare in pista. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero, ma il suo stato di salute è sotto stretta osservazione.

Guai in vista per Francesco Bagnaia che deve vedersela con un problema al polso più serio del previsto: cosa cambia per il futuro Non è solo un acciacco post gara, ma un campanello d’allarme che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Mondiale in vista dell’appuntamento più atteso: il Gran Premio d’Italia al Mugello. Francesco Bagnaia, che è riuscito a conquistare il terzo posto al Montmelò dopo la caduta che ha coinvolto anche Zarco, ha lanciato un segnale chiaro: il suo polso sinistro “non è nella posizione corretta”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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