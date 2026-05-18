Allarme a Strambino | i carabinieri salvano un uomo in un capannone

A metà maggio 2026 a Strambino, un carabiniere che si trovava fuori servizio ha ascoltato una telefonata tra il proprietario di un ristorante e un uomo di 59 anni. Durante la conversazione, l’uomo ha espresso la volontà di compiere un gesto estremo legato alla fine di una relazione sentimentale. Successivamente, il militare si è recato in un capannone nella zona, dove ha trovato e salvato l’uomo. L’intervento è stato tempestivo e ha evitato conseguenze più gravi.

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A metà maggio 2026 un carabiniere di Strambino libero dal servizio ha ascoltato la telefonata tra il titolare di un ristorante della zona e un uomo di 59 anni che manifestava la volontà di compiere un gesto estremo a causa della fine di una relazione sentimentale. Il militare ha contattato la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Metano tossico: i Carabinieri salvano un uomoUn intervento tempestivo ha evitato una catastrofe imminente a Megliadino San Vitale, dove l’aria era diventata velenosa per la fuoriuscita di metano. Allagamento Foggiano: i Carabinieri salvano un uomo intrappolato in autoUn giovane automobilista è stato tratto in salvo dai Carabinieri nel Foggiano, dove le acque del fiume Cervaro hanno invaso un sottopassaggio.