Alla scoperta dei Padiglioni di Scozia e Lussemburgo alla Biennale d' arte di Venezia Il video di Amicait

Durante la Biennale d'arte di Venezia del 2022, si è tenuto l’evento collaterale Scotland + Venice, che ha presentato l’opera Shame Parade creata dagli artisti Bugarin e Castle. L’esposizione è stata curata dal Mount Stuart Trust e ha coinvolto i Padiglioni di Scozia e Lussemburgo. Un video pubblicato da Amica.it offre una panoramica sulla visita ai padiglioni di questi due paesi, evidenziando le installazioni e le opere esposte.

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