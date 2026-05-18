Alla scoperta dei Padiglioni di Scozia e Lussemburgo alla Biennale d' arte di Venezia Il video di Amicait
Durante la Biennale d'arte di Venezia del 2022, si è tenuto l’evento collaterale Scotland + Venice, che ha presentato l’opera Shame Parade creata dagli artisti Bugarin e Castle. L’esposizione è stata curata dal Mount Stuart Trust e ha coinvolto i Padiglioni di Scozia e Lussemburgo. Un video pubblicato da Amica.it offre una panoramica sulla visita ai padiglioni di questi due paesi, evidenziando le installazioni e le opere esposte.
(askanews) – Alla Biennale Arte 20026 l’evento collaterale Scotland + Venice presenta Shame Parade degli artisti Bugarin + Castle a cura di Mount Stuart Trust. Dai castelli scozzesi ai cimiteri filippini, Bugarin + Castle esplorano geografie e periodi storici sovrapposti in una rivisitazione contemporanea queer e trans dei rituali di pubblica umiliazione. Il duo reinterpreta i rituali europei secolari di umiliazione pubblica, noti come musica ruvida, charivari e scampanate, in cui spettacolo, suoni e costumi venivano utilizzati per punire i trasgressori sociali. Gli artisti trasformano queste usanze in un linguaggio contemporaneo, riunendo... 🔗 Leggi su Amica.it
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