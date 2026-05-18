Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto | il trucco di Canova

Nella Galleria Borghese di Roma si trova una statua di Antonio Canova che sorprende per un dettaglio nascosto. La scultura, apparentemente classica, presenta un ingranaggio celato tra i suoi elementi. La presenza di questo meccanismo non è immediatamente visibile e non è stato reso pubblico ufficialmente. La statua, che sembra quasi studiata per attirare l’attenzione, ha suscitato curiosità tra gli esperti che l’hanno visitata. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine sui dettagli tecnici dell’opera.

A Roma, in Galleria Borghese c’è una statua di Antonio Canova che non si limita a farsi guardare: sembra quasi pensata per mettersi in scena. Dietro la grazia levigata della Paolina Borghese, infatti, si nasconde un dettaglio sorprendente: un ingranaggio in grado di far ruotare l’opera e moltiplicarne gli effetti di luce. Un trucco teatrale, raffinato e modernissimo, firmato da uno dei grandi maestri del Neoclassicismo. LEGGI ANCHE: Davide Stucchi, precarietà e metamorfosi dell’abitare contemporaneo nelle ‘Temporary Rooms’ Paolina Borghese, la Venere di Antonio Canova che fece scandalo (e che domina la Galleria Borghese). La protagonista è la celebre Paolina Borghese come Venere vincitrice, una delle opere più famose conservate alla Galleria Borghese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Perché non ci sono biglietti per la Galleria Borghese l'11 e il 12 giugno? reddit

Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto: il trucco di CanovaAntonio Canova in Galleria Borghese: la sua Paolina nasconde un ingranaggio che la faceva ruotare, moltiplicando luce e meraviglia. funweek.it

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