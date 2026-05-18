Alla cena di Vanity Fair a Cannes Darren Aronofsky Chloé Zhao e Jordan Firstman animano la serata al Tetou

Durante la cena di Vanity Fair a Cannes, registi, attori e altri ospiti si sono ritrovati al Tetou per condividere un momento di convivialità. Tra i presenti c’erano Darren Aronofsky, Chloé Zhao e Jordan Firstman, che hanno partecipato all’evento insieme a membri del cast della prossima stagione di White Lotus. La serata ha visto un mix di professionisti del settore cinematografico e persone legate al mondo dello spettacolo, creando un’atmosfera di scambio e socializzazione.

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