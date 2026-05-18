Alla cena di Vanity Fair a Cannes Darren Aronofsky Chloé Zhao e Jordan Firstman animano la serata al Tetou

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena di Vanity Fair a Cannes, registi, attori e altri ospiti si sono ritrovati al Tetou per condividere un momento di convivialità. Tra i presenti c’erano Darren Aronofsky, Chloé Zhao e Jordan Firstman, che hanno partecipato all’evento insieme a membri del cast della prossima stagione di White Lotus. La serata ha visto un mix di professionisti del settore cinematografico e persone legate al mondo dello spettacolo, creando un’atmosfera di scambio e socializzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La rinata istituzione di Cannes – un tempo frequentata da figure che andavano da Pablo Picasso a Karl Lagerfeld – si è di nuovo trasformata in un crocevia del meglio del cinema. Mentre torte alle fragole e bigné circolavano per la sala, Peter Jackson si è alzato per andare a presentarsi a Steven Soderbergh, mentre altri registi come Florian Zeller, Whit Stillman e Ira Sachs, insieme alla presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch, osservavano la scena. Vivi Nevo, il più sfuggente tessitore di relazioni di Hollywood, ha ritrovato François-Henri Pinault, mentre la nuova generazione dei protagonisti del potere, da Frédéric Arnault a Olmo Schnabel, sembrava perfettamente a proprio agio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

alla cena di vanity fair a cannes darren aronofsky chlo233 zhao e jordan firstman animano la serata al tetou
© Vanityfair.it - Alla cena di Vanity Fair a Cannes, Darren Aronofsky, Chloé Zhao e Jordan Firstman animano la serata al Tetou
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cannes 2026: Demi Moore e Chloé Zhao entrano in giuria, svelato il team di Park Chan-wookÈ stata ufficialmente svelata la giuria internazionale che valuterà i film della competizione principale al prossimo 79° Festival di Cannes, in...

La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti nella quinta serata di red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?Pierre Groppo, Francia ???? Il mio look preferito: Marina Foïs In : Louis Vuitton Abito lungo, sì, ma con spalle iperstrutturate dagli accenti...

vanity fair alla cena di vanityAlla cena di Vanity Fair a Cannes, Darren Aronofsky, Chloé Zhao e Jordan Firstman animano la serata al TetouI registi si sono uniti ad attori, tycoon e al cast della prossima stagione di White Lotus per la cena di Vanity Fair, coorganizzata da Meta ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web