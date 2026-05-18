Alessandro Cisternino un cuore da terzino

Recentemente, un ex calciatore ha festeggiato l’81° compleanno. Nonostante l’età, il suo fisico mantiene un aspetto atletico e giovane. La sua carriera ha attraversato diverse stagioni nel mondo del calcio, in particolare nel ruolo di terzino. La sua presenza nel Manfredonia Calcio è ricordata da molti appassionati. La sua vita si è intrecciata con il calcio, lasciando tracce di impegno e dedizione nel settore.

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Manfredonia Calcio – pochi giorni fa ha appena compiuto ’81 anni,fisico ancora d'atleta e ancora giovane. ERANO anni, che non lo incontravo il più grande calciatore terzino (Sasà) . per la città intera calcistica. Stamani l’ho incontrato – il caro Sasà, nato a Manfredonia il 02 di marzo nel 1945. Il più forte mastino della “Fossa dei Leoni” – dello Stadio Miramare. Lui, Sandro, ha rappresentato la storia del calcio Sipontino, di quello che ha contato. Il massiccio e tenace terzino dal cuore generoso,dotato di una forza fisica notevole. capitano per tanti anni.tosto da mettere terrore a qualsiasi avversario.Il mio ricordo risale al ’66 di quando ero un bambino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Alessandro Cisternino, un cuore da terzino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cisternino: “Sei personaggi in cerca d’autore”, tre serate Da oggi a sabatoDi seguito il comunicato: Il teatro torna a interrogarsi sulla propria essenza e sui sottili confini tra realtà e finzione. A maggio “Sei personaggi in cerca d’autore” a Cisternino Riflessi d'arteDi seguito il comunicato: Con grande orgoglio e profonda emozione, Riflessi D’Arte APS-ETS presenta uno dei capisaldi assoluti del teatro moderno:... CISTERNINO MANFREDONIA Alessandro Cisternino, un cuore da terzinoManfredonia – Ha compiuto da pochi giorni 81 anni, ma conserva ancora il fisico e lo spirito di un atleta. Alessandro Cisternino, per tutti Sasà, nato a Manfredonia il 2 marzo 1945, resta uno dei si ... statoquotidiano.it