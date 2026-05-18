Alessandro Barbero svela i suoi 4 libri del cuore al Salone del Libro di Torino
Al Salone del Libro di Torino, Alessandro Barbero ha condiviso con il pubblico i quattro libri che ha scelto come più significativi nel suo cammino di studioso e lettore. Durante l'incontro ha presentato le sue scelte, spiegando come questi testi abbiano influenzato la sua formazione e il suo modo di pensare. La conversazione si è concentrata su opere di diversa provenienza e argomento, tutte ritenute fondamentali nel suo percorso personale e intellettuale.
Alessandro Barbero ha svelato al pubblico i quattro testi che hanno segnato il suo percorso intellettuale e umano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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