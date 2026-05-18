Si è tenuto recentemente un incontro ad Alessandria dedicato al boicottaggio come modalità di dissenso civile. Durante l'evento sono state analizzate le modalità con cui le scelte di acquisto possono influenzare i conflitti internazionali e sono stati presentati esempi di multinazionali che hanno subito ripercussioni a seguito di campagne di boicottaggio. Sono stati discussi anche gli strumenti e le strategie utilizzate per promuovere questa forma di protesta e i risultati ottenuti in vari casi.

? Domande chiave Come possono le scelte d'acquisto influenzare i conflitti internazionali?. Quali grandi multinazionali hanno già subito le conseguenze del boicottaggio?. Perché il ritiro degli sponsor ha colpito la squadra ciclistica Israel-Premier Tech?. Cosa racconta il testimone dell'Olocausto nel cortometraggio proiettato ad Alessandria?.? In Breve Evento il 21 maggio 2026 alle ore 18 presso la Casa di Quartiere di Alessandria.. Partecipazione di BDS Torino e proiezione del cortometraggio The Orphan di Jordan Karr-Morse.. Testimonianza di Jacques Bude sulla memoria storica e il sostegno ai diritti palestinesi.. Esempi di disinvestimento coinvolgono aziende come Carrefour, Iren, Puma e la farmaceutica Teva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: incontro sul boicottaggio come forma di dissenso civile

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