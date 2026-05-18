Aler 27 mln di perdite debiti e tagli ai servizi | cosa dice il documento riservato inviato alla Regione

Un documento riservato inviato alla Regione da parte di Aler indica che l’azienda deve ridurre i servizi offerti agli inquilini a causa di una situazione finanziaria complessa. Secondo quanto riportato, sono stati programmati tagli in settori come le pulizie, la manutenzione e la cura del verde. La società ha registrato perdite pari a 27 milioni di euro e si trova a dover affrontare debiti consistenti, che hanno portato a questa serie di riduzioni nei servizi.

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