Aler 27 mln di perdite debiti e tagli ai servizi | cosa dice il documento riservato inviato alla Regione
Un documento riservato inviato alla Regione da parte di Aler indica che l’azienda deve ridurre i servizi offerti agli inquilini a causa di una situazione finanziaria complessa. Secondo quanto riportato, sono stati programmati tagli in settori come le pulizie, la manutenzione e la cura del verde. La società ha registrato perdite pari a 27 milioni di euro e si trova a dover affrontare debiti consistenti, che hanno portato a questa serie di riduzioni nei servizi.
Meno pulizie. Meno manutenzione. Meno cura del verde. Aler, in un documento riservato inviato alla Regione, spiega di dover ridurre i servizi forniti agli inquilini: perché la situazione finanziaria è ancora difficile. “Ci stanno già arrivando delle segnalazioni da diversi comitati di quartiere”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
I tagli di Aler a pulizie e manutenzioni: "Danno enorme agli inquilini in regola. Pagano per avere sempre meno servizi""Si sta procurando un danno enorme a tutti gli inquilini che pagano regolarmente l’affitto.
Freni presidente Consob, l’ente contrario alla nomina, il DOCUMENTO riservato: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico”Matteo Salvini spinge con decisione per Freni, sostenuto anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce: "Ho totale fiducia in...
Case popolari Milano, dipendente Aler: Pochi alloggi a bando per darne il meno possibile ai poveriPer chi sono davvero le case popolari a Milano? E perché, in una città dove l'emergenza abitativa è alle stelle, migliaia di appartamenti pubblici sono vuoti? Queste ed altre domande Fanpage.it le ha ... msn.com