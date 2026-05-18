Alberi abbattuti dal vento a Stornara Si-Avs | Serve subito un piano del verde urbano

Nelle ultime ore, un vento intenso ha causato la caduta di alberi e rami in via Iolanda a Stornara. La forza del vento ha provocato danni alla vegetazione presente nella zona, portando alla luce le preoccupazioni riguardo alla gestione e alla sicurezza del verde urbano nel Comune. La situazione ha attirato l'attenzione della comunità locale e delle autorità sulla necessità di intervenire prontamente per pianificare interventi di manutenzione e prevenzione.

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