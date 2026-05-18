Alberi abbattuti dal vento a Stornara Si-Avs | Serve subito un piano del verde urbano
Nelle ultime ore, un vento intenso ha causato la caduta di alberi e rami in via Iolanda a Stornara. La forza del vento ha provocato danni alla vegetazione presente nella zona, portando alla luce le preoccupazioni riguardo alla gestione e alla sicurezza del verde urbano nel Comune. La situazione ha attirato l'attenzione della comunità locale e delle autorità sulla necessità di intervenire prontamente per pianificare interventi di manutenzione e prevenzione.
Il vento forte delle ultime ore ha abbattuto alberi e spezzato rami in via Iolanda, a Stornara, riportando al centro del dibattito pubblico la questione della sicurezza del verde urbano nel comune pugliese. A denunciare la situazione è la segreteria locale di Sinistra italiana-Alleanza verdi e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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