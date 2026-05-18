Al via da Lauriano Monferrato on stage rassegna itinerante che unisce eccellenze enogastronomiche e musica

Da Lauriano prende il via l’11ª edizione di Monferrato on Stage, una rassegna itinerante organizzata dalla Fondazione MOS ETS. La manifestazione propone un connubio tra prodotti enogastronomici locali e spettacoli musicali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio tra le province. La prima tappa si svolgerà il 23 maggio, introducendo un evento che si ripeterà in diverse località della zona. La rassegna si svolge con l’intento di promuovere le eccellenze del Monferrato.

Il 23 maggio prenderà il via l’11ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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