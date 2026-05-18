Al via BolognAccoglie la casa per chi si cura è una regola
È stato avviato il progetto BolognAccoglie, una iniziativa che mira a creare una “porta unica d’accesso” per le persone che arrivano a Bologna per ricevere cure mediche. Il progetto è promosso dalle tre principali fondazioni ospedaliere della città, tra cui l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Policlinico Sant’Orsola e Ricerca Scienze Neurologiche. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento condiviso per facilitare l’assistenza e l’accoglienza di chi necessita di cure specialistiche nella zona.
Una “porta unica d’accesso” per dare una risposta a chi arriva a Bologna per curarsi. Parte “BolognAccoglie”, il progetto abitativo-sanitario promosso dalle tre Fondazioni ospedaliere cittadine, Istituto Ortopedico Rizzoli, Policlinico Sant’Orsola e Ricerca Scienze Neurologiche.La piattaforma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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