Al via BolognAccoglie la casa per chi si cura è una regola

È stato avviato il progetto BolognAccoglie, una iniziativa che mira a creare una “porta unica d’accesso” per le persone che arrivano a Bologna per ricevere cure mediche. Il progetto è promosso dalle tre principali fondazioni ospedaliere della città, tra cui l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Policlinico Sant’Orsola e Ricerca Scienze Neurologiche. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento condiviso per facilitare l’assistenza e l’accoglienza di chi necessita di cure specialistiche nella zona.

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