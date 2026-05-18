Al Teatro Giacconi di Chiaravalle lo spettacolo dei ragazzi de ' Il volo della Libellula'

Al Teatro Giacconi di Chiaravalle, questa sera alle 18, si terrà lo spettacolo teatrale ‘Alice dove sei?’ organizzato dal Comune di Falconara Marittima. L’evento vede protagonisti i ragazzi de ‘Il Volo della Libellula’, che saliranno sul palco per presentare la loro performance. Lo spettacolo è patrocinato dall’amministrazione comunale e si rivolge a un pubblico di tutte le età. L’appuntamento è previsto nel contesto di attività culturali promosse sul territorio.

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