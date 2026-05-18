Al Teatro Giacconi di Chiaravalle lo spettacolo dei ragazzi de ' Il volo della Libellula'
Al Teatro Giacconi di Chiaravalle, questa sera alle 18, si terrà lo spettacolo teatrale ‘Alice dove sei?’ organizzato dal Comune di Falconara Marittima. L’evento vede protagonisti i ragazzi de ‘Il Volo della Libellula’, che saliranno sul palco per presentare la loro performance. Lo spettacolo è patrocinato dall’amministrazione comunale e si rivolge a un pubblico di tutte le età. L’appuntamento è previsto nel contesto di attività culturali promosse sul territorio.
Il Comune di Falconara Marittima patrocina lo spettacolo teatrale ‘Alice dove sei?’ che alle 18 di oggi lunedì 18 maggio vedrà salire i ragazzi de ‘Il Volo della Libellula’ sul palco del Teatro Giacconi di Chiaravalle. L’evento, per la regia di Antonio Lovascio e con la sigla finale firmata da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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