Al mercato delle Authority si apre una nuova fase con la nomina del presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La decisione avviene in un contesto di tensioni tra le forze politiche e gli organi di vigilanza, con ripercussioni sulla credibilità dell’ente e sulla stabilità del settore finanziario. La nomina ha suscitato reazioni diverse tra gli operatori e gli analisti, che attendono sviluppi concreti sulla gestione futura e sulle politiche di supervisione.

La vicenda della nuova presidenza Consob è qualcosa di più grave di una semplice partita di nomine. Sta diventando la rappresentazione plastica di come la politica italiana riesca sistematicamente a trasformare le istituzioni di garanzia in terreni di scambio tra partiti, correnti e leadership personali. E il fatto più inquietante è che tutto ciò avviene nel quasi totale disinteresse per le conseguenze che produce sui mercati, sulla credibilità del Paese e sulla tenuta stessa delle authority indipendenti. Il passo indietro del sottosegretario Federico Freni segna da questo punto di vista una sconfitta politica e istituzionale. Non necessariamente perché Freni fosse l'uomo giusto in assoluto per la guida della Consob, ma perché nessuno neppure tra coloro che lo hanno ostacolato ha mai messo in discussione le sue competenze tecniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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