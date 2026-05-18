Al GF Vip un aereo contro Renato Biancardi | Meno attori più uomini come Raul la reazione del concorrente

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un giorno dalla conclusione del Grande Fratello Vip 2026, un aereo con uno striscione è stato fatto volare sopra la casa, causando reazioni tra i concorrenti. Lo striscione, sostenuto dai fan di due dei partecipanti, conteneva un messaggio diretto a Renato Biancardi, che ha reagito visibilmente turbato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha causato discussioni tra i concorrenti, mentre i sostenitori dei due partecipanti continuano a seguire con attenzione l’andamento del reality.

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A un solo giorno dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, un aereo inviato dai sostenitori di Lucia Ilardo e Raul Dumitras manda in crisi Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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