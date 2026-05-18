Al cinema in settimana | da Obsession a Il diavolo veste Prada 2
Questa settimana al cinema sono in programmazione diversi film. Tra le novità ci sono titoli di generi vari, dall’action alla commedia, e anche sequel di film noti. Alcuni di questi sono disponibili nelle sale di tutta Italia, mentre altri vengono proiettati in poche sale selezionate. La programmazione include anche pellicole internazionali, così come produzioni italiane. Gli spettatori possono scegliere tra film d’autore e produzioni più commerciali, con offerte che spaziano tra diverse fasce di prezzo e orari di visione.
È ricca di film la programmazione al cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Mortal Kombat II”, “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft”, “Iron Maiden: Burning Ambition”, “Lee Cronin – La mummia”, “Obsession”, “Pecore sotto copertura” e “Super Mario Galaxy – Il Film”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 18 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
MICHAEL, DEVIL WEARS PRADA 2 & OBSESSION All Hit Big | Midnight Movie Money
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Questa settimana al cinema: arriva Obsession, un thriller erotico che scava nell'anima x.com
LE NOVITÀ DELLA SETTIMANA AL RED CARPET CINEMA A partire da oggi: - Mother Mary - Obsession - In the grey - Le città di pianura - Hopper: Il segreto della marmotta - Stella gemella Biglietti disponibili sul sito, sull'app e presso la biglietteria. #r - Facebook facebook
Mortal Kombat II della Warner Bros. ha incassato circa 13,4 milioni di dollari questo fine settimana (da 3.534 cinema). L'incasso totale nazionale stimato è di 62,23 milioni di dollari. reddit
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