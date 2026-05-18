Nella città di Caserta si sta assistendo a una novità nel settore del beauty, con l'apertura di uno spazio che integra l'intelligenza artificiale per offrire nuovi servizi. La struttura si presenta come un esempio di come le tecnologie digitali possano essere applicate al mondo della cura personale e della bellezza. L’obiettivo è combinare l’innovazione con pratiche sostenibili, creando un ambiente che utilizza strumenti avanzati per migliorare l’esperienza dei clienti. La discussione si concentra su come questa integrazione possa influire sul concetto di bellezza tradizionale.

? Punti chiave Come cambierà il concetto di bellezza con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Perché i nuovi canoni estetici si stanno spostando verso la sostenibilità?. Chi sono gli esperti che guideranno le studentesse nei laboratori pratici?. Come influisce la frammentazione digitale dei social sui modelli di perfezione?.? In Breve Annamaria Alois coordina la Sezione Sistema Moda e la commissione Collegio Lamaro Pozzani.. Giuseppe Maiello gestisce 120 punti vendita tra i brand Ideabellezza e Beauty Si.. Peppino Maiello guida laboratori pratici di makeup e skincare per studentesse e madri.. Il convegno mette a confronto canoni greci e romani con algoritmi social moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e sostenibilità: al Giordani di Caserta il nuovo volto del beauty

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito al “Giordani” di Caserta: dialogo diretto con gli studenti sui valori del futuroUna mattinata all’insegna dei valori, del confronto e della formazione civica quella vissuta oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco...

Leggi anche: Vittoria Ceretti è il nuovo volto di Armani Beauty

Bellezza, addio ai canoni rigidi. Al Giordani di Caserta si svela il futuro tra AI, sostenibilità e autenticitàDalla simmetria greca all’era dei social: come è cambiata l’idea del bello. Al centro del dibattito, l’evoluzione della cosmetica e un nuovo modo di fare marketing ... casertaweb.com

Caserta, giovani leader e futuro sostenibile: al via il RYLA 2026 del Distretto 2101Caserta - Un laboratorio di idee, esperienze e visioni prende forma per quattro giorni, mettendo al centro le nuove generazioni e il loro ruolo nella ... pupia.tv