In una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha chiesto alla giunta di sostenere maggiormente le esigenze dei cittadini. La discussione si concentra sulla possibilità di utilizzare la cultura come strumento per creare opportunità di lavoro per i giovani nella zona. Contestualmente, si è parlato della necessità di proteggere l’identità di Agrigento dalle influenze politiche che alimentano timori e incertezze tra la popolazione. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto pubblico, senza interventi di figure istituzionali di rilievo.

? Punti chiave Come può la cultura creare posti di lavoro per i giovani?. Chi deve proteggere l'identità di Agrigento dalle paure della politica?. Perché i talenti locali sono costretti a lasciare la città?. Cosa deve fare la nuova giunta per non ignorare i cittadini?.? In Breve Spettacolo Fata Morgana coinvolge il musicista locale Francesco Buzzurro.. Proposta investimenti in scuole e poli universitari per contrastare l'emigrazione giovanile.. Visione trasformare il teatro Pirandello in centro di produzione e formazione tecnica.. Analisi fotografica confronta la realtà attuale con quella di quarant'anni fa.. Lunedì 18 maggio 2026, l’attore Gianfranco Jannuzzo lancia un appello civile ad Agrigento per le imminenti amministrative: la nuova giunta dovrà porsi al fianco dei cittadini invece di sovrastarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, l’appello di Jannuzzo: “La giunta deve stare con i cittadini

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