Agrigento al voto uffici aperti per il rilascio delle tessere elettorali | ecco quando e a che ora

A pochi giorni dal voto, gli uffici comunali ad Agrigento sono aperti per il rilascio delle tessere elettorali. Viene comunicato che ci saranno specifici orari di apertura, in modo da permettere ai cittadini di ottenere o rinnovare il documento necessario per esercitare il diritto di voto. Gli uffici si trovano nel Palazzo dei Giganti e resteranno aperti in determinati momenti per agevolare le operazioni di consegna delle tessere. La data delle elezioni si avvicina rapidamente.

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