Aggressione a Modena | sequestrati PC e testi arabi a Ravarino

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravarino, durante un’operazione di polizia, sono stati sequestrati diversi computer e testi scritti in arabo presso l’abitazione di un giovane. I dispositivi digitali sono stati sottoposti a sequestro e analisi, mentre gli investigatori cercano di capire cosa contengano i file trovati. Nel frattempo, si è scoperto che il percorso terapeutico del ragazzo si è interrotto nel 2024, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa interruzione. Le indagini continuano per chiarire gli elementi emersi.

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? Domande chiave Cosa nascondono i file digitali sequestrati nella casa di Ravarino?. Perché il percorso terapeutico del giovane si è interrotto nel 2024?. Come ha fatto un laureato in economia a isolarsi così totalmente?. Chi sono i vicini che avevano già notato i suoi comportamenti sregolati?.? In Breve Sospettato laureato in Economia nel 2018 seguito dal CSM di Castelfranco Emilia dal 2022.. Vicini di casa a Ravarino come Hat Hedi e Roberto Veronesi descrivono isolamento.. Polizia sequestra computer e testi arabi nell'abitazione del trentunenne a Ravarino.. Indagini escludono radicalizzazione religiosa concentrandosi sulla fragilità psichica del giovane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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