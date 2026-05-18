L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta portando avanti un’intensa campagna di assunzioni, con l’obiettivo di rafforzare la sua struttura. Il processo di reclutamento si concentra su professionisti con laurea magistrale in discipline STEM, in particolare esperti nel campo dell’informatica. Le nuove assunzioni mirano a integrare le competenze interne e a garantire una maggiore capacità di intervento in ambito di sicurezza digitale. La selezione prosegue a ritmo sostenuto, con l’obiettivo di inserire nuove risorse nel più breve tempo possibile.

Prosegue a ritmo serrato l'attività di reclutamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, finalizzata ad attrarre esperti informatici in possesso di laurea magistrale in discipline STEM. Sono 90 i neoassunti: 40 prenderanno servizio il prossimo 1° giugno, mentre il restante contingente sarà progressivamente inquadrato nei prossimi mesi. Il nuovo personale, selezionato anche sulla base di significative esperienze professionali pregresse, contribuirà a rafforzare le strutture tecniche dell'Agenzia elevandone la capacità di intervento, I profili professionali individuati sono nove e coprono un ampio spettro di competenze: dall'intelligenza artificiale al cloud, dalla crittografia alle tecnologie emergenti, fino alla gestione del rischio cyber. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rafforzamento della struttura con nuove assunzioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cybersicurezza, Momola (Engineering): “E’ politica industriale, con la nostra Ia si rafforza ruolo nazionale”(Adnkronos) – “Viviamo in una fase in cui i confini tra dominio militare e civile si sono progressivamente dissolti.

Leggi anche: Nuove assunzioni per operai con la terza media, come candidarsi e scadenza

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale finanzia 123 borse di studio per gli studenti degli Its AcademyL’Agenzia per la cybersicurezza nazionale finanzia 123 borse di studio al merito per studenti e studentesse degli Its Academy dell’Area Ict impegnati in percorsi professionalizzanti nel settore della ... corriere.it

Trasparenza e sicurezza IA: le nuove linee guida dell’ANCL’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato le Linee guida sulla trasparenza dell’intelligenza artificiale, elaborate dal Gruppo di ... ipsoa.it

Agenzia Cybersicurezza Nazionale vs Partecipata Statale - vinto concorso 90 esperti ACN reddit