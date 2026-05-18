Affari Tuoi Stefano De Martino si spoglia e travolge Martina | Scusami

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 18 maggio, si sono vissuti diversi momenti di tensione e colpi di scena. Durante la trasmissione, un concorrente si è spogliato e ha avuto un confronto con un’altra partecipante, portando a un'improvvisa discussione. Il pubblico ha assistito a una sequenza di eventi inaspettati, con emozioni che si sono intensificate nel corso della puntata. La trasmissione si è conclusa con un episodio che ha suscitato reazioni tra gli spettatori.

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Una partita piena di ribaltamenti, emozioni e momenti surreali quella di Affari Tuoi di lunedì 18 maggio. Protagonista della serata Linda, concorrente della Puglia, arrivata in studio insieme al padre Oronzo. Una gara conclusa con l’accettazione di un’offerta da 20mila euro che, solo pochi istanti dopo, si è rivelata meno conveniente del previsto: nel suo pacco c’erano infatti 50mila euro. A monopolizzare l’attenzione, però, è stato ancora una volta Stefano De Martino, protagonista di una serata particolarmente movimentata insieme a Herbert Ballerina. Tra rincorse in studio, cadute, gag improvvisate e siparietti sempre più scoppiettanti, i due hanno regalato un vero e proprio show sulla scia di Stasera tutto è possibile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si spoglia e travolge Martina: “Scusami” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort... Sullo stesso argomento “Basta”. Affari tuoi, Stefano De Martino vede Martina Miliddi e non si trattieneAffari tuoi torna a infiammare la prima serata di Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e momenti di puro divertimento. Affari Tuoi, Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi. Ma la partita sfiora il disastroSembrava un sabato sera tranquillo e, invece, Affari Tuoi ci ha riservato una di quelle puntate che ti tengono incollata allo schermo fino all’ultimo... stefano de martino potrebbe fare la cosa più divertente del mondo e fare partire DEVI STARE CALMA CALMA CALMA ogni volta che ad affari tuoi si apre un pacco blu x.com Ad Affari Tuoi lacrime, caos e discorso finale da brividi: la puntata capolavoro di Stefano De MartinoDa una partita nata malissimo a uno show totale: nella puntata del 18 maggio di Affari Tuoi, De Martino trasforma il disastro in spettacolo puro. libero.it Affari tuoi, De Martino incanta con la coreografia a sorpresa, poi il disastro di Alice: a casa a mani vuoteNella nuova puntata del 17 maggio gioca Alice che sogna fino in fondo 300mila euro ma torna a casa a mani vuote dopo averne rifiutato 75mila. De Martino incanta con la coreografia a sorpresa ... libero.it