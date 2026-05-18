Affari Tuoi la Puglia con Linda e papà Oronzino emozionano e scelgono la prudenza | il messaggio di De Martino
Durante una recente puntata del programma televisivo, una concorrente pugliese ha catturato l’attenzione insieme a suo padre, un ex funzionario ONU. Mentre Linda si confrontava con il gioco, il padre ha condiviso alcuni episodi legati alla sua carriera dedicata alla pace e all’umanità. Entrambi hanno scelto di mantenere un atteggiamento prudente, trasmettendo un messaggio di equilibrio e moderazione. Lo studio ha mostrato una forte emozione, riflesso anche nelle parole di De Martino, che ha commentato l’evento.
Finale tiepido, ma puntata intrisa di emozioni e risate, capace di conquistare il pubblico di Affari Tuoi. Protagonista della serata del 18 maggio è stata la Puglia, rappresentata da Linda e da suo padre Oronzino. Quest’ultimo si è rivelato uno di quei genitori autentici, dal cuore grande e dallo sguardo pieno di umanità. Del resto, cosa aspettarsi da un uomo che per decenni ha preso parte a missioni di pace per le Nazioni Unite? È stato proprio Oronzino a regalare alcuni dei momenti più intensi della puntata, spendendo parole colme d’affetto per la figlia e raccontando frammenti della sua straordinaria esperienza di vita. Linda viene da Carovigno, in provincia di Brindisi, è sposata ed è mamma di una bambina di quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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