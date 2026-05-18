L’Inter ha concluso due operazioni di mercato, ricevendo complessivamente 4 milioni di euro. Una delle cessioni ha portato subito questa somma nelle casse del club, grazie a un accordo già definito. Le trattative di calciomercato si stanno sempre più orientando verso formule che favoriscono i bilanci, spesso con operazioni creative. Questi movimenti sono diventati una prassi frequente per le società che cercano di ottimizzare le risorse finanziarie.

Il suo contributo è stato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo Gli affari di calciomercato ormai si fanno anche così, con queste formule cosiddette creative che servono soprattutto, per non dire esclusivamente, in ottica bilancio. La squadra è ufficialmente salva, di conseguenza è scattato l’obbligo di riscatto. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Sebastiano Esposito è ora a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. La formazione sarda di mister Pisacane ha ottenuto la salvezza aritmetica alla penultima giornata di campionato, e proprio alla permanenza in Serie A dei rossoblù era legato il riscatto dell’attaccante di Castellammare di Stabia, fratello maggiore dell’interista Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Affare chiuso e UFFICIALE: l’Inter fa cassa due volte, 4 milioni subito

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