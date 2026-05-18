Aeronautica nelle scuole a Ragusa l’indignazione delle mamme | Basta ingerenze militari nei luoghi educativi

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento delle mamme di Modica ha espresso forte dissenso nei confronti del Comune di Ragusa e delle scuole della zona, dopo che circa 180 studenti delle scuole superiori sono stati coinvolti in un incontro formativo organizzato dall'Aeronautica Militare. La questione ha suscitato molte critiche tra i genitori, che hanno contestato la partecipazione delle istituzioni scolastiche a iniziative di carattere militare nei luoghi dedicati all’educazione. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza di attività di natura militare nelle scuole del territorio.

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Il gruppo "Movimento delle mamme di Modica" si è scagliato contro il Comune di Ragusa e le scuole del territorio per aver permesso a circa 180 studenti delle scuole superiori di partecipare a un incontro formativo promosso dall'Aeronautica Militare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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