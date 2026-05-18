Aeronautica nelle scuole a Ragusa l’indignazione delle mamme | Basta ingerenze militari nei luoghi educativi

Il Movimento delle mamme di Modica ha espresso forte dissenso nei confronti del Comune di Ragusa e delle scuole della zona, dopo che circa 180 studenti delle scuole superiori sono stati coinvolti in un incontro formativo organizzato dall'Aeronautica Militare. La questione ha suscitato molte critiche tra i genitori, che hanno contestato la partecipazione delle istituzioni scolastiche a iniziative di carattere militare nei luoghi dedicati all’educazione. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza di attività di natura militare nelle scuole del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui