Aereo a idrogeno green con autopilota contro la crisi in Cina voli senza cherosene
In Cina è stato effettuato il primo volo di prova di un aereo cargo a idrogeno senza pilota, alimentato da un motore turboelica di classe megawatt. L’evento si è svolto il 4 aprile 2026 e rappresenta una tappa importante nello sviluppo di tecnologie di trasporto sostenibili. L’aereo utilizza esclusivamente idrogeno come fonte energetica, senza impiego di cherosene. Questa iniziativa punta a ridurre le emissioni nel settore dell’aviazione e a promuovere soluzioni alternative per il trasporto aereo.
Dalla Cina arriva un’innovazione sostenibile: i primi aerei a idrogeno. Lo scorso 4 aprile 2026 c’è stato il viaggio di prova di un veicolo cargo e senza pilota alimentato da un motore turboelica a idrogeno di classe megawatt. È stato il primo viaggio di prova al mondo di un motore alimentato a idrogeno di tale potenza. L’agenzia che lo ha sviluppato ha anche dichiarato che ora la Cina possiede una catena tecnologica completa per i motori aeronautici a idrogeno. Si tratterebbe di una vera e propria svolta per il settore dell’aviazione, soprattutto letta nel contesto della crisi energetica. Il primo volo a idrogeno. Il 4 aprile 2026, un velivolo cargo senza pilota è decollato da un aeroporto di Zhuzhou e ha percorso 36 km a una velocità di 220 kmh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Sullo stesso argomento
Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026.
Il caso dell’aereo caduto in Cina: i motori spenti manualmente e l’autopilota disattivato. Quel muro di silenzio di Pechino sul volo 5735Pechino, 5 maggio 2026 – Choc nel mondo dell’aviazione civile: le autorità cinesi avrebbero deliberatamente occultato per quattro anni la verità...
Aereo a idrogeno green con autopilota contro la crisi, in Cina voli senza cheroseneLa tecnologia a combustione diretta riduce la dipendenza dai combustibili fossili e accelera la decarbonizzazione dei cieli. Ecco come ... quifinanza.it
Anche Fin Cantieri ha costruito una nave crociera ad idrogeno. Tempo fa una persona ha partecipato ad un convegno e ha detto che il futuro e' a idrogeno. x.com
DDay.it - Digital Day. . A Rho è stata presentata la quinta stazione per il rifornimento dell'idrogeno per trasporto su gomma e anche veicoli passeggeri, gestita da Milano Serravalle - Milano Tangenziali. Per l'occasione abbiamo anche avuto un contatto ravvicin - Facebook facebook
Idrogeno, così nascono i serbatoi green degli aereiVolare con aerei a energia pulita? Si può, anzi, presto sarà realtà. Tutto grazie a Cryostar, un progetto europeo che segna un passaggio rilevante per l’aerospazio e mostra come voleremo nei prossimi ... quotidianodipuglia.it