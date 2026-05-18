Aereo a idrogeno green con autopilota contro la crisi in Cina voli senza cherosene

In Cina è stato effettuato il primo volo di prova di un aereo cargo a idrogeno senza pilota, alimentato da un motore turboelica di classe megawatt. L’evento si è svolto il 4 aprile 2026 e rappresenta una tappa importante nello sviluppo di tecnologie di trasporto sostenibili. L’aereo utilizza esclusivamente idrogeno come fonte energetica, senza impiego di cherosene. Questa iniziativa punta a ridurre le emissioni nel settore dell’aviazione e a promuovere soluzioni alternative per il trasporto aereo.

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