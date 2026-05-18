Sabato 16 maggio, a Casoria, in provincia di Napoli, si è verificato un episodio che ha causato la morte di un uomo mentre mangiava un gelato. La vittima, di cui non sono stati resi noti i dettagli personali, è stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un luogo pubblico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Sabato 16 maggio, una tragedia ha colpito Casoria, in provincia di Napoli. Adriano d’Orso, un ragazzo di 16 anni allergico al lattosio, è morto poco dopo aver consumato un cono gelato in una gelateria vicino casa che frequentava abitualmente proprio perché produceva gusti privi di latte e zuccheri naturalmente presenti in esso.Secondo quanto ricostruito, dopo aver mangiato il gelato Adriano si è sentito male. Gli amici lo hanno accompagnato d’urgenza a casa del padre, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nonostante un tentativo di somministrargli del cortisone, il 118, giunto sul posto, ha potuto solo constatarne il decesso.I carabinieri di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno aperto un’indagine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adriano d'Orso mangia un gelato e muore: tragedia a Casoria

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Choc a Casoria: sedicenne mangia un gelato, poi il malore e la morte improvvisa

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In quella gelateria vicino a casa ci andava spesso: allergico al lattosio era sicuro di prendere sempre i gusti liberi dallo zucchero presente naturalmente nel latte, perché lì producevano quel tipo di gelati. Ieri sera però, qualcosa è andato storto: Adriano d'Ors x.com

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