Recentemente si è diffusa la voce che Adriano Celentano fosse in cattive condizioni di salute, secondo un post di Claudio Lippi. Tuttavia, lo staff dell’artista ha prontamente smentito questa notizia, affermando che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo alle sue condizioni. La questione ha attirato l’attenzione di fan e media, ma al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla salute di Celentano.

Claudio Lippi ha scritto che Adriano Celentano sta molto male ma prontamente lo staff ha smentito questa fake news. Perché il conduttore ne ha dato notizia facendo anche il nome di Rosita? “Ho conoscitivo Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non ne mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: ‘Stambecco’ e non seppi mai il perché.Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute.So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Adriano Celentano sta male? Lippi allarma ma lo staff smentisce

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