Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardo un possibile ricovero ospedaliero di Adriano Celentano. Claudio Lippi aveva riferito di aver appreso che uno dei figli del cantante aveva comunicato un peggioramento delle condizioni di salute dell'artista, portando a ipotizzare un ricovero. Tuttavia, la moglie di Celentano ha successivamente smentito le notizie, specificando che si tratta di controlli di routine. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall'artista o dai suoi rappresentanti.

Prima della smentita della moglie di Celentano, Lippi aveva scritto: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Adriano Celentano ricoverato in ospedale? La moglie Claudia Mori smentisce le voci diffuse da Claudio Lippi: "Controlli di routine"

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Adriano Celentano ricoverato in ospedale La moglie Claudia Mori smentisce

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