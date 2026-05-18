Adriano Celentano ricoverato è grave | interviene Claudia Mori La smentita

Da dilei.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è diffusa la notizia di un ricovero urgente di un noto cantante, con alcune fonti che parlano di condizioni gravi. Tuttavia, la moglie dell’artista ha smentito immediatamente, specificando che si tratta di informazioni infondate e che l’interprete sta bene. La notizia ha generato molta attenzione sui social media, dove si sono moltiplicate le reazioni e i commenti, dimostrando quanto rapidamente possa diffondersi un’informazione, vera o falsa, in rete.

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Nell’era spietata e velocissima dei social, basta un battito di ciglia per trasformare un  pettegolezzo innocuo  in un vero terremoto. Lo sanno fin troppo bene i fan di  Adriano Celentano  che, nella tarda serata di ieri, hanno trattenuto il fiato vivendo attimi di apprensione. La  notizia  ha iniziato  a rimbalzare da una bacheca all’altra  con la forza che solo la Rete sa sprigionare: il nostro amato Molleggiato sarebbe stato  ricoverato d’urgenza in ospedale  in condizioni critiche. L’indiscrezione è circolata per poco tempo, fino alle  parole di   Claudia Mori. Adriano Celentano ricoverato, le parole di Claudio Lippi. A innescare questa pericolosa miccia non è stato un mitomane qualsiasi in cerca di visibilità, ma un  volto storico e rassicurante della nostra televisione: Claudio Lippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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