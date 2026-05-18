Adriana Volpe si è scusata con Renato al Grande Fratello Vip, ma ha confermato di non credere che la relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sia autentica. La conduttrice ha espresso questa opinione nelle ultime ore, dopo le tensioni che si sono sviluppate tra i concorrenti durante la trasmissione. Renato Biancardi e Raul Dumitras sono coinvolti in questa dinamica, mentre Adriana Volpe ha mantenuto il suo punto di vista, dichiarando che la storia tra Lucia e Renato sarebbe falsa.

Dopo le tensioni nate al Grande Fratello Vip a causa di Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras Adriana Volpe nelle scorse ore ha chiaramente detto che pensa che la loro sia una storia fake. La gieffina all'inizio era convinta che fosse uno scherzo ma quando ha capito che non era così e quando ha visto il modo in cui hanno gestito la situazione non ha più avuto dubbi. Lei pensa infatti che Renato Biancardi e Lucia Ilardo abbiano sempre fino nella casa più spiata dagli italiani e continua a pensarla in questo modo. Poco fa c'è stato un confronto tra il gieffino napoletano e Adriana Volpe durante il quale lei senza giri di parole ha ribadito il suo pensiero, cioè che è convinta che la sua storia con Lucia Ilardo sia fake. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Adriana Volpe si scusa con Renato al GF Vip ma non cambia idea: “La storia con Lucia è fake”

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